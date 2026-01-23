Santo Domingo de la Calzada apuesta por un Carnaval con «profesionalización y la participación ciudadana»

El Concejal de Festejos, Óscar Reina, ha presentado el Carnaval 2026, que llegará este año «con una programación reforzada, importantes novedades en sus concursos y una clara apuesta por la profesionalización y la participación ciudadana.

El Consistorio mantiene su compromiso con un carnaval pensado para todos los públicos, con actos atractivos, dinámicos y renovados, con el objetivo de seguir consolidando esta celebración como una de las citas festivas de referencia del municipio.

Entre las principales novedades de la programación destaca la celebración, el viernes 13 de febrero, de la tercera gala “Carnaval, Te Quiero”, que tendrá lugar en el Teatro Avenida a las 20:00 horas. Como gran atractivo de esta edición, la gala contará con la participación de Leticia Sabater, que presentará su espectáculo “Carnaval Salchipapa”, en una noche cargada de música, animación y humor.

La gala estará presentada por Bárbara, la Reina de la Pantaloneta, e incluirá un número de baile con 11 bailarines. Durante este acto se llevará a cabo la elección de los Reyes y Reinas del Carnaval 2026, que serán los protagonistas del desfile del sábado.

En cuanto a las bases del concurso de elección de Reyes y Reinas, este año se renuevan para permitir la participación individual, estableciendo dos categorías:

– Infantil, de 6 a 16 años.

– Adultos, a partir de 16 años.

Las dos personas mejor valoradas en cada categoría por el jurado serán proclamadas Reyes y Reinas del Carnaval 2026. Los premios se han incrementado hasta los 100 euros por persona, además del honor de presidir el desfile desde la carroza real, la entrega de premios y la imposición de la banda acreditativa.

También se han actualizado las bases del Desfile-Concurso de Carnaval, que se celebrará el sábado 14 de febrero, estableciendo dos categorías: individual/parejas y grupos. En cada una de ellas se concederán tres premios: disfraz más original, disfraz más elaborado y disfraz más animado durante el desfile.

Los premios estarán dotados con 250 euros en la categoría de grupos y 150 euros en la de individual/parejas.

Con esta reorganización y el aumento de las cuantías, la Concejalía de Festejos busca un desfile más permisivo, participativo y animado, reforzando el formato ordenado que alcanza ya su tercer año de consolidación.

Otra de las grandes novedades de este Carnaval 2026 es la composición de los jurados, tanto para la elección de los Reyes y Reinas como para el desfile, que estarán integrados por profesionales del ámbito de las artes y la cultura riojana, con el objetivo de aportar mayor rigor, criterio y profesionalidad al Carnaval de Santo Domingo de la Calzada.

El plazo de inscripción para los diferentes concursos permanecerá abierto del lunes 26 de enero al domingo 8 de febrero, pudiendo realizarse en las oficinas del Registro del Ayuntamiento (L-V de 9 a 14h) y en la Oficina de Turismo, en su horario habitual, donde también se podrán consultar las bases completas y recoger las fichas de inscripción.

El Concejal de Festejos anima a toda la ciudadanía a participar y disfrutar de un Carnaval 2026 más profesional, más participativo y con más espectáculo».