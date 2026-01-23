Igualados los complementos específicos de todos los auxiliares del Ayuntamiento de Haro

Los sindicatos que forman la Mesa de Negociación aseguran que han llegado a un histórico acuerdo que acaba con una desigualdad salarial que llevaban años sufriendo los auxiliares.

«Se ha conseguido equiparar el complemento específico de esta categoría profesional. Hasta el momento, había graves diferencias retributivas en este concepto entre trabajadores que realizan funciones similares, lo que suponía una gran desigualdad y mal estar entre los empleados públicos de este Ayuntamiento.

Con este acuerdo se corrige una reivindicación histórica del colectivo de los auxiliares y se avanza en el principio de igualdad retributiva, garantizando que a igual trabajo corresponda igual salario.