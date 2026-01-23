Dos personas son trasladadas al San Pedro tras la colisión de dos turismos en la N-232 en el cruce de Zarratón

Varios particulares informan a SOS Rioja de la colisión entre dos turismos en la N-232, en el punto kilométrico 449, en el término municipal de Rodezno.

Desde SOS Rioja se informa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS, mantenimiento de carreteras (ACEINSA) y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud. Tras la actuación de los medios, son trasladados al Hospital San Pedro un hombre y una mujer de 74 y 73 años, respectivamente.

(Foto: redes sociales)