Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Dos personas son trasladadas al San Pedro tras la colisión de dos turismos en la N-232 en el cruce de Zarratón

Dos personas son trasladadas al San Pedro tras la colisión de dos turismos en la N-232 en el cruce de Zarratón

Por Radio Haro
23 enero, 2026
42
0

Varios particulares informan a SOS Rioja de la colisión entre dos turismos en la N-232, en el punto kilométrico 449, en el término municipal de Rodezno.

Desde SOS Rioja se informa a Guardia Civil y se movilizan Bomberos del CEIS, mantenimiento de carreteras (ACEINSA) y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud. Tras la actuación de los medios, son trasladados al Hospital San Pedro un hombre y una mujer de 74 y 73 años, respectivamente.

(Foto: redes sociales)

Compartir:
Etiquetassos-rioja
Noticia anterior

Igualados los complementos específicos de todos los ...

Siguiente noticia

Se quema la chimenea de una vivienda ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible