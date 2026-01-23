Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Se quema la chimenea de una vivienda en Rivas de Tereso

Se quema la chimenea de una vivienda en Rivas de Tereso

Por Radio Haro
23 enero, 2026
66
0

Varios particulares informan a SOS Rioja de un incendio en una vivienda del municipio de Rivas de Tereso, en la calle Santa Bárbara. Tras la intervención de los bomberos, indican que el incendio se había producido en la chimenea de la vivienda, sin más afecciones materiales ni personales.

