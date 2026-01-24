Guadalupe Fernández presenta el Mercado Haromas en FITUR como ejemplo de puesta en valor del producto riojano

Durante la presentación ha tenido lugar una cata de queso y la proyección de un vídeo resumen del Mercado.

La alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, ha presentado el Mercado Haromas en el stand de La Rioja en FITUR, destacando este proyecto como un ejemplo de puesta en valor del producto agrícola, gastronómico y artesanal de kilómetro cero, así como de creación de eventos capaces de generar identidad, orgullo de territorio y atractivo turístico.

El acto ha contado con la presencia de Javier Martínez, presidente de la DOP Queso Camerano, y ha servido para mostrar la evolución de un mercado que, en apenas unos meses, ha conseguido cumplir los principales objetivos con los que nació: una elevada participación de productores y artesanos, una implicación activa de la ciudadanía local y una excelente acogida por parte de quienes visitan Haro.

Durante la presentación se ha proyectado un vídeo resumen del Mercado Haromas, que ha permitido contextualizar el proyecto y mostrar el ambiente, la calidad de los productos y la respuesta del público en cada una de sus ediciones. Además, como parte de la experiencia, se ha celebrado una cata de Queso Camerano dirigida por el propio Javier Martínez, poniendo en práctica uno de los pilares fundamentales del mercado: la divulgación y el contacto directo con el producto de la mano de sus productores.

El Mercado Haromas se celebra el primer domingo de cada mes, de abril a diciembre, en la Plaza de la Paz de Haro, y se ha consolidado como un punto de encuentro entre productores y consumidores. Se trata de un espacio cuidado y pensado al detalle, en el que proyectos cercanos —muchos de ellos poco conocidos— encuentran una oportunidad para darse a conocer y llegar directamente al vecino y al visitante.

La alcaldesa ha explicado que Haromas nace con la vocación de ser un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute en torno a la agricultura, la gastronomía y la artesanía riojana, poniendo en valor los productos de la tierra desde el arraigo y la identidad local.

Entre los ejes del mercado destacan las acciones de divulgación, a través de showcookings y explicaciones técnicas en las que se da a conocer todo el proceso necesario hasta llegar a un producto de calidad y de proximidad. A ello se suman las catas, no solo de vino, sino también de otros productos como queso, miel, vermú o hidromiel, reforzando la variedad y la riqueza del producto riojano.

El programa se completa con talleres infantiles y para adultos, concebidos como una herramienta para fomentar el conocimiento del producto local y el vínculo con el territorio desde edades tempranas y también en la edad adulta.

El crecimiento progresivo del mercado ha sido posible gracias al compromiso de los productores, muchos de los cuales repiten edición tras edición, a la incorporación de nuevos participantes y a un público que regresa cada mes porque siempre encuentra algo nuevo que descubrir.

Desde la organización se ha puesto en valor el papel fundamental de agricultores, artesanos y bodegueros, destacando el espíritu colaborativo que se ha generado entre ellos, entendiendo el mercado como un espacio de aprendizaje y crecimiento conjunto.

La alcaldesa ha agradecido expresamente la implicación de todos los productores participantes, de las familias y del público asistente, así como el apoyo del Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, cuyo respaldo ha sido clave para el desarrollo del proyecto.

Finalmente, se ha subrayado la integración natural del Mercado Haromas en la ciudad de Haro, al desarrollarse en pleno centro urbano y complementarse con el comercio local, la hostelería y la oferta turística, reforzando así la imagen de Haro como una ciudad abierta, disfrutable y vinculada a la calidad de sus productos.

El Mercado Haromas regresará a partir de abril, el primer domingo de cada mes, con el objetivo de seguir creciendo y consolidándose como una cita de referencia en el calendario agroalimentario y gastronómico de La Rioja.