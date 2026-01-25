Radio Haro – Cadena Ser.

Se quema la campana extractora de la cocina de una vivienda en Santa Coloma

Por Radio Haro
25 enero, 2026
65
0
Un particular informa a SOS Rioja del incendio de una casa en la calle de los Arenales de Santa Coloma. Desde SOS RIOJA se movilizan Bomberos del CEIS y Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Guardia Civil. No se han originado desgracias personales, el incendio ha afectado a la campana extractora de la cocina de la vivienda.

