POR LA RIOJA exige que se descarte la opción Zaragoza-Miranda de Alta Velocidad, que atraviesa La Rioja sin paradas, «por insegura y afección grave al territorio»

La formación regionalista denuncia que la propuesta actual es fruto de las presiones del País Vasco a los Gobiernos centrales de PP y PSOE.

POR LA RIOJA exige que se descarte el trazado ferroviario de Alta Velocidad Zaragoza-Miranda, que atraviesa La Rioja sin paradas, por criterios objetivos de seguridad, fluidez y velocidad, y que se apueste de forma decidida por el trazado norte (Alternativa 6) del Estudio realizado en 2017 por el Ministerio de Transporte y descartado por las presiones del País Vasco, a pesar de ser la opción más segura, racional y respetuosa con el territorio.

La formación regionalista advierte de que el actual trazado ferroviario entre Zaragoza y Miranda de Ebro presenta riesgos objetivos para la seguridad y graves limitaciones de fluidez y velocidad, lo que lo convierte en una opción inadecuada y peligrosa para acoger una futura línea de alta velocidad ferroviaria. POR LA RIOJA denuncia que la elección de ese trazado se ha realizado siguiendo únicamente los intereses del País Vasco y la defensa de sus viñedos “y no beneficia en nada a La Rioja ya que la atravesaría sin realizar ninguna parada”.

El portavoz regionalista, Miguel Gómez Ijalba, resalta que “junto a los inconvenientes estructurales, la utilización del trazado actual perjudicaría seriamente a una zona vital de cultivo y paisaje de La Rioja, además de ser la opción más cara, más lenta y más insegura”,

Gómez Ijalba insiste en que “existe además una dimensión territorial que no puede ignorarse. La Rioja lleva décadas soportando infraestructuras que la atraviesan, la fragmentan y la dañan, sin que se traduzcan en beneficios reales para la comunidad. Autovías, corredores ferroviarios y grandes trazados han sido diseñados priorizando intereses ajenos, mientras La Rioja asumía los impactos paisajísticos, ambientales y productivos”.

El portavoz regionalista advierte de que “en una comunidad como La Rioja, donde el suelo agrícola y vitivinícola es un activo estratégico, no se puede aceptar que las decisiones sobre grandes infraestructuras se adopten sin tener en cuenta su impacto sobre los cultivos, el paisaje y el modelo económico riojano. La vitivinicultura no es un obstáculo al desarrollo: es uno de sus pilares, y debe ser protegida frente a trazados innecesariamente agresivos cuando existen alternativas mejores”.

POR LA RIOJA recuerda que en las últimas semanas se han hecho públicas denuncias de maquinistas y sindicatos ferroviarios sobre el deterioro del trazado actual, no en lo que a la vía se refiere, sino a los elementos del terreno, con tramos en los que se han impuesto limitaciones de velocidad extremas, deslizamientos de terraplenes y actuaciones de emergencia reconocidas por el propio Ministerio de Transportes.

Gómez Ijalba subraya que “nuestra advertencia no responde a una posición política abstracta, sino a hechos constatados y denunciados hace unos días por profesionales del sector ferroviario, así como por los propios análisis técnicos realizados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, hechos públicos en 2018”. El portavoz regionalista precisa que “la realidad es clara: la opción elegida es un trazado que hoy obliga a reducir velocidades por motivos de seguridad, constantes curvas y zonas con peligro de desprendimiento, no puede garantizar un servicio ferroviario moderno, rápido y fiable”.

La formación regionalista destaca que estos hechos evidencian que el trazado actual no solo adolece de falta de modernización, sino que plantea problemas estructurales que afectarían directamente a la seguridad y a la regularidad del servicio. Miguel Gómez Ijalba apunta que “se terminaría implantando una alta velocidad que tendría que circular a 60 km por hora por las curvas y problemas del terreno” y reitera que “la alta velocidad exige trazados fluidos, rectos y estables, no corredores sometidos a restricciones constantes y a un mantenimiento correctivo permanente”.

El portavoz regionalista recuerda esta conclusión ya estaba presente en los estudios del propio Ministerio. “En el Estudio Informativo del tramo Logroño–Miranda de Ebro, presentado en 2017 -explica- se analizaron distintas alternativas y se identificó el trazado norte, conocido como Alternativa 6, como una de las opciones más sólidas desde el punto de vista técnico, económico y funcional. Se trata de un trazado más recto, más homogéneo y más adecuado para garantizar velocidades competitivas y condiciones reales de alta velocidad, sin depender de una infraestructura obsoleta y problemática”.

Gómez Ijalba denuncia que “insistir en el corredor actual Zaragoza–Miranda no es una solución pragmática, sino una huida hacia adelante que compromete la seguridad, penaliza los tiempos de viaje y encarece el proyecto a medio y largo plazo. Frente a ello, la Alternativa 6 permite diseñar una línea moderna, segura y eficiente, conforme a los estándares que hoy se exigen a la alta velocidad ferroviaria”.

POR LA RIOJA señala que la alta velocidad no puede construirse sobre infraestructuras inseguras ni a costa de sacrificar siempre a los mismos. “La Rioja no puede seguir siendo el territorio de paso que paga los costes sin recibir los beneficios”, concluye.