Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
OCISA Haro Rioja Vóley se despide de la Copa de la Reina en Cuartos de Final al perder frente a Cajasol (0-3)

OCISA Haro Rioja Vóley se despide de la Copa de la Reina en Cuartos de Final al perder frente a Cajasol (0-3)

Por Radio Haro
25 enero, 2026
0
0

Las azules señalan en sus redes sociales: «Se acaba nuestro camino en la Copa, pero no las ganas. Aprender, seguir creciendo y pensar ya en la Liga, ¡VAMOS, AZULES!💙».

Compartir:
Etiquetasvoley
Noticia anterior

POR LA RIOJA exige que se descarte ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible