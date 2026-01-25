Santo Domingo de la Calzada refuerza su proyección turística en FITUR 2026 con su presentación en el stand de La Rioja

Santo Domingo de la Calzada volvió a estar presente «de manera muy activa en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, consolidando su apuesta por la promoción turística y su posicionamiento como uno de los principales enclaves del Camino de Santiago.

Si ya la ciudad tuvo un papel relevante en FITUR con motivo de su adhesión a la Red de Ciudades y Villas Medievales, el concejal de Turismo, Óscar Reina, acompañado por el guía de la Oficina de Turismo municipal, Sergio Villar, llevaron a cabo una presentación en el stand de La Rioja bajo el título “Donde el Camino se hace ciudad”.

Durante la exposición, se presentó Santo Domingo de la Calzada desde una perspectiva histórica, poniendo en valor su singular fundación a manos de Santo Domingo de la Calzada y el papel determinante que la ciudad ha desempeñado desde sus orígenes en el desarrollo del Camino de Santiago. La presentación se completó con la proyección de un vídeo promocional que permitió mostrar de forma visual y atractiva la esencia del municipio.

El eje central de la intervención se centró en la ciudad como experiencia turística en la actualidad, destacando especialmente el turismo de peregrinaje. En este sentido, se realizó un recorrido por los servicios que Santo Domingo de la Calzada pone a disposición de los caminantes, la atención diaria al peregrino, la amplia oferta cultural y patrimonial, así como los recursos de alojamiento y la propuesta gastronómica del municipio.

Para finalizar, se realizó una invitación general a los asistentes, en un espacio expositivo que registró una notable afluencia de público, y se procedió a la entrega de un “kit del peregrino”, que incluía una guía informativa y diversos elementos promocionales, entre los que destacó la tradicional vieira del peregrino.

Con esta acción, la Concejalía de Turismo continúa trabajando para reforzar la visibilidad del municipio en los principales foros turísticos nacionales e internacionales, apostando por un modelo de turismo ligado a su historia, su patrimonio y su condición de ciudad jacobea de referencia».