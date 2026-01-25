Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
El Haro Deportivo tropieza de nuevo, esta vez con el Comillas (3-1)

El Haro Deportivo tropieza de nuevo, esta vez con el Comillas (3-1)

Por Radio Haro
25 enero, 2026
5
0

El entrenador, Ander Santurde, señala en redes sociales: «Nos vamos decepcionados con el partido de hoy. Los errores propios nos han condenado a goles en contra. La victoria cada día está más cerca y, en cuanto la consigamos, este equipo irá para arriba».

Etiquetasharo deportivo
