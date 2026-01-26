El Ayuntamiento de Haro convoca al comercio local a un encuentro «para trabajar juntos en fomentar el consumo en la ciudad»

La reunión se desarrollará el 4 de febrero «para dar un paso adelante en el impulso de nuestra economía local. Queremos escucharte y trabajar juntos en nuevas iniciativas que fomenten el consumo en Haro».

La cita será a las ocho de la tarde en la Sala de Usos Múltiples `Mamel´. Desde el Consistorio señalan que «tu presencia es clave para fortalecer el tejido comercial de nuestra ciudad. ¡Te esperamos!».