El Ayuntamiento de Haro convoca al comercio local a un encuentro «para trabajar juntos en fomentar el consumo en la ciudad»

Por Radio Haro
26 enero, 2026
162
0

La reunión se desarrollará el 4 de febrero «para dar un paso adelante en el impulso de nuestra economía local. Queremos escucharte y trabajar juntos en nuevas iniciativas que fomenten el consumo en Haro».

La cita será a las ocho de la tarde en la Sala de Usos Múltiples `Mamel´. Desde el Consistorio señalan que «tu presencia es clave para fortalecer el tejido comercial de nuestra ciudad. ¡Te esperamos!».

Etiquetascomercioharo
