Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
La presentación del libro `Tras las huellas de Greene´ abre en el Palacio de las Bezaras de Haro las actividades del Aula de Cultura y Pensamiento

La presentación del libro `Tras las huellas de Greene´ abre en el Palacio de las Bezaras de Haro las actividades del Aula de Cultura y Pensamiento

Por Radio Haro
26 enero, 2026
67
0

Se pone en marcha por segundo año consecutivo en Haro el Aula de Cultura y Pensamiento, una cita mensual para la presentación de libros y la conversación, cuya primera sesión de 2026 tendrá lugar el viernes, 30 de enero, a las 19:30 horas con la presencia del escritor Carlos Villar Flor, que presentará su novela `Tras las huellas de Greene´. El acto es de entrada libre.

Es la quinta novela de Carlos Villar Flor. Se trata de un thriller literario tras las misteriosas huellas del escritor inglés Graham Greene en la España más secreta. Un asesinato, un diario perdido y un viaje por la España interior donde realidad y ficción se confunden. Cuando un joven becario aparece muerto tras desenterrar secretos sobre los años españoles de Graham Greene, el melancólico subinspector Mariana y el profesor Ayuso emprenden una investigación tan literaria como peligrosa. Recorriendo la mitad norte de nuestro país, seguirán las huellas de Greene y de su misterioso anfitrión, el padre Morán, descubriendo pasiones ocultas, intrigas políticas y ecos del Quijote que aún cabalgan por nuestras carreteras.

Carlos Villar Flor es catedrático de Filología Inglesa en la Universidad de La Rioja, autor de 25 libros, entre crítica, creación literaria y traducciones anotadas.

Compartir:
Etiquetasbezaras
Noticia anterior

El Ayuntamiento de Haro convoca al comercio ...

Siguiente noticia

La Salle San Asensio entrega 78 kilos ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible