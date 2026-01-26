La presentación del libro `Tras las huellas de Greene´ abre en el Palacio de las Bezaras de Haro las actividades del Aula de Cultura y Pensamiento

Se pone en marcha por segundo año consecutivo en Haro el Aula de Cultura y Pensamiento, una cita mensual para la presentación de libros y la conversación, cuya primera sesión de 2026 tendrá lugar el viernes, 30 de enero, a las 19:30 horas con la presencia del escritor Carlos Villar Flor, que presentará su novela `Tras las huellas de Greene´. El acto es de entrada libre.

Es la quinta novela de Carlos Villar Flor. Se trata de un thriller literario tras las misteriosas huellas del escritor inglés Graham Greene en la España más secreta. Un asesinato, un diario perdido y un viaje por la España interior donde realidad y ficción se confunden. Cuando un joven becario aparece muerto tras desenterrar secretos sobre los años españoles de Graham Greene, el melancólico subinspector Mariana y el profesor Ayuso emprenden una investigación tan literaria como peligrosa. Recorriendo la mitad norte de nuestro país, seguirán las huellas de Greene y de su misterioso anfitrión, el padre Morán, descubriendo pasiones ocultas, intrigas políticas y ecos del Quijote que aún cabalgan por nuestras carreteras.

Carlos Villar Flor es catedrático de Filología Inglesa en la Universidad de La Rioja, autor de 25 libros, entre crítica, creación literaria y traducciones anotadas.