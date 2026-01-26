Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
La Salle San Asensio entrega 78 kilos de comida al Banco de Alimentos

Por Radio Haro
26 enero, 2026
En San Asensio, en el Colegio La Salle La Estrella, los alumnos del centro han recogido un total de 78 kilos de alimentos, que se encuentran en el almacén listos para ser entregados.

«La colaboración solidaria vuelve a dar sus frutos entre los estudiantes riojanos en su ayuda a los más necesitados», señalan desde el Banco de Alimentos.

