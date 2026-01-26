CCOO tacha de «parche tecnológico» la inversión del Gobierno en residencias: «¿Quién atiende el pulsador si no hay personal?»

La Federación de Sanidad de CCOO La Rioja ha calificado de «incomprensible» la inversión de 1,7 millones de euros en tecnología para residencias y centros de día mientras el sector vive una precariedad extrema. El sindicato denuncia que, en algunos centros, se llega al extremo de compartir material de aseo personal entre usuarios, mientras una sola auxiliar debe atender a 50 residentes por la noche. CCOO exige que el dinero público se destine a contratar personal y dignificar salarios en lugar de financiar «soluciones vacías» que solo aumentan el beneficio de las gestoras privadas.

La FSS-CCOO La Rioja critica «duramente el sistema anunciado, ya que destinar 1.748.316,46 euros a un sistema tecnológico no soluciona el problema estructural de falta de personal, provocado por unas condiciones laborales precarias, una sobrecarga de trabajo insoportable y unos salarios indignos. El problema no se resuelve instalando sistemas de llamada paciente cuando no hay personal suficiente para atender esas llamadas.

Resulta especialmente indignante que, mientras en algunas residencias se comparte material de aseo individual para las personas usuarias, se sigan destinando fondos públicos a empresas con gestión privada en lugar de invertirlos en el refuerzo de plantillas. Esta es ya la segunda inyección de dinero público a empresas privadas, mientras los problemas estructurales del sector continúan sin resolverse.

Desde la FSS-CCOO La Rioja denuncian que las empresas se están llevando “calentito” a sus bolsillos la subida del precio de la plaza concertada, de entre un 24 % y un 35 %, así como el aumento de plazas concertadas, sin que estos incrementos se traduzcan en mejoras reales para las personas trabajadoras ni para las personas usuarias. La Consejería es plenamente conocedora de la grave falta de profesionales en residencias y centros de día —gerocultores/as, personal de limpieza, pinches, cocineros/as y técnicos/as— y, aun así, no está adoptando medidas eficaces para revertir esta situación.

Resulta incomprensible que María Martín y Ana Zuazo, que llevan más de cuatro meses viendo y escuchando las concentraciones del personal a las puertas de los centros y de la propia Consejería de Servicios Sociales, con consignas claras como “Basta ya”, “Cuiden a quienes cuidan” y “SOS en residencias y centros de día”, sigan ignorando las reivindicaciones del sector y continúen apostando por soluciones tecnológicas vacías de contenido humano.

Desde CCOO se recuerda que la tecnología puede ser una herramienta de apoyo, pero nunca puede sustituir la atención directa. Los pulsadores, sensores de cama o tablets pueden agilizar los avisos, pero si no hay personal suficiente, la respuesta no puede ser ni rápida ni adecuada. Hablar de calidad asistencial en estas condiciones es, como mínimo, temerario.

Es absolutamente inviable garantizar una atención digna cuando, por ejemplo, una sola auxiliar atiende por la noche a 50 residentes. Esa trabajadora debe encargarse de recenas, medicación, cambios de pañal, cambios posturales y atender caídas, muchas veces apoyándose sola ante situaciones de riesgo. En ese contexto, cabe preguntarse: si suena un pulsador, ¿quién atiende esa llamada?

A esta situación se suma la falta de cobertura de las bajas laborales, que se producen a diario y generan turnos bajo mínimos, una sobrecarga constante de trabajo y un deterioro grave de la salud física y emocional de las trabajadoras, con un impacto directo en la calidad de la atención que reciben las personas usuarias.

La FSS-CCOO La Rioja reclama al Gobierno de La Rioja que exija a las empresas que forman parte de la mesa negociadora del convenio colectivo que inviertan parte del incremento económico derivado de la subida del precio de la plaza concertada y del aumento de plazas concertadas en la mejora real de las condiciones laborales del personal.

No es aceptable que estos incrementos de financiación pública no repercutan en salarios dignos, refuerzo de plantillas y mejora de ratios, y acaben únicamente aumentando los beneficios empresariales, mientras las trabajadoras continúan soportando una precariedad estructural que pone en riesgo tanto su salud como la atención que reciben las personas usuarias.

La Federación de sanidad de CCOO La Rioja reclama al Gobierno de La Rioja que priorice de manera urgente el refuerzo de las plantillas, la mejora de las ratios de personal, la cobertura de todas las bajas laborales y unas condiciones salariales dignas en residencias y centros de día, antes de presentar la digitalización como la solución a los problemas del sector.

Desde la FSS-CCOO La Rioja se hace hincapié en que unas condiciones laborales dignas son imprescindibles para garantizar una atención de calidad.