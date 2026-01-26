Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
El Ayuntamiento de Haro nombrará seis nuevos «Jarreros Centenarios» 2026

Por Radio Haro
26 enero, 2026
Ayuntamiento de Haro

Será en el transcurso del pleno municipal ordinario de enero. Las personas que recibirán el reconocimiento son: Esther García Soto, Concepción Vitoria Gubía, Luz Divina Grande Luengos, Lucía García Sáez, Pilar Calvo Rubio y Alberto Oteo Garrido.

