Los escritores Iván Mendoza y Mónica Sanguinetti participan este viernes en Alesanco en el programa ‘Aprender’

El programa ‘Aprender’ llega este viernes 30 de enero a Alesanco con los escritores Iván Mendoza y Mónica Sanguinet ti, que participan en “Aprender leyendo”.

La sesión tendrá lugar el Salón de Actos de la localidad 19:30 horas. La entrada es libre hasta completar aforo. En esta actividad colabora la Asociación Riojana de Escritores.

Iván Mendoza Marrodán publicó en 2006 su primer libro de poesía, Todo llega. Le siguieron El mundo detenido (2010), Antes de recordarlo todo (2012), ETC o Treinta años no son para tanto (2014) y Todas las hojas del calendario (2018). Es autor de los libros de relatos Disparos en un diario (2019) y Las zapatillas que dieron la vuelta al mundo (2022).

Entre otros reconocimientos, obtuvo el primer premio en el concurso de poesía «Imaginarte», organizado por La Gota de Leche de Logroño, en 2006 y 2009, y en el concurso «Letras Riojanas» por su novela La montaña maldita. Su obra forma parte de antologías locales, nacionales e hispanoamericanas. Vive escribiendo versos en un hueco del trabajo, de las pesas, de su rebeldía contra la injusticia, del amor y del ingenio para sobrevivir.

Mónica Sanguinetti se formó en varios talleres literarios. Algunos de sus relatos forman parte de una antología en volúmenes colectivos: 350 palabras (2016), Desde dentro (2017) y Hacia la luz (2018), editados por el Grupo de Escritura Creativa de la Universidad Popular de Zaragoza. En 2019 su relato El Profeta, obtuvo el segundo premio en el concurso de relatos cortos Lo bueno si breve convocado por el Patronato de Educación y Bibliotecas de Zaragoza. En 2023 obtiene el primer premio con su relato La Multa, en el III Concurso de Relatos Breves: Mayores y Seguridad Vial.

Ahora que todos están muertos es su primera novela. Ambientada en Buenos Aires, es una novela de realismo social e intimista que se desarrolla a lo largo del siglo XX y entrado el XXI. Describe las vicisitudes de una familia inmigrante y su relación con la tierra que los acoge, sus costumbres y su tango. Los supervivientes de secretos familiares; los amantes del tango y su historia; y los que pretendan reconciliarse con la memoria de un progenitor, se verán, directa o indirectamente, identificados.