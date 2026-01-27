El Gobierno de La Rioja invierte 600.000 euros para urbanizar y mejorar la accesibilidad peatonal y la seguridad vial de la carretera LR-515 en San Asensio

El Ejecutivo cede al Ayuntamiento esta vía, que ha adquirido un carácter fundamentalmente urbano tras la ejecución de la variante de la localidad. En esta legislatura se han cedido 8 carreteras, aportando a los municipios una inversión de 5,7 millones de euros para la adecuación de las mismas.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha avanzado que el Gobierno de La Rioja cederá la carretera LR-515 al Ayuntamiento de San Asensio y aportará al mismo un total de 595.163,65 euros para financiar las obras necesarias para completar la urbanización de esta infraestructura.

Acompañado de la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, y del alcalde de San Asensio, Francisco Rojas, el consejero ha explicado que esta inversión servirá para “realizar actuaciones de urbanización del entorno, así como de conservación y renovación del pavimento, de sus elementos funcionales y de mejora de las condiciones de la seguridad vial y accesibilidad peatonal de la carretera”.

Por su parte, el alcalde ha agradecido “el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de La Rioja con este municipio y con la firma de este convenio, que va a mejorar la movilidad dentro del municipio e integrar la travesía como una calle más”.

Ambas administraciones suscribieron recientemente un convenio para acordar esta cesión, que se basa en el artículo 32.2 de la Ley 2/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que establece que “las carreteras autonómicas o tramos determinados de ellas se entregarán a los ayuntamientos en el momento en que adquieran la condición de vías exclusivamente urbanas”.

En este sentido, la carretera LR-515 había perdido su función original de canalizar desplazamientos de ámbito regional, local o comarcal desde la puesta en marcha de la actual variante de la LR-208. Tras este hito, la carretera LR-515 pasó a adquirir un carácter fundamentalmente urbano, facilitando únicamente la movilidad interna.

La carretera, que conecta al norte y al sur de la localidad con la variante LR-208, tiene una longitud total de 2.470 metros, de los que 1.095 metros forman parte del núcleo urbano y ya se encuentran totalmente urbanizados; y los 1.375 metros restantes dan acceso a parcelas agrícolas, existiendo ya 355 metros parcialmente urbanizados.

En virtud del acuerdo, el Ayuntamiento asumirá la responsabilidad en la gestión y explotación de la carretera LR-515, así como de su conservación y mantenimiento, en el momento en el que obtenga su titularidad. Asimismo, deberá destinar la totalidad de la financiación aportada por el Gobierno de La Rioja para las obras de urbanización y mejora de la carretera.

El convenio también implica que el Consistorio asumirá el coste de los contratos de servicios y asistencias técnicas precisas para la redacción y aprobación de los proyectos, así como de la dirección facultativa de las obras de urbanización y de mejora de la carretera. Además, tramitará la totalidad de los expedientes de contratación de obras y se encargará de la dirección facultativa de las mismas.

Siete cesiones más esta legislatura, con 5,2 millones de inversión en mejoras

En lo que va de legislatura, el Gobierno de La Rioja ha cedido otras siete carreteras autonómicas a los ayuntamientos de Logroño (LR-441, carretera de El Cortijo), Ocón (LR-472), Aguilar del Río Alhama (LR-496), Entrena (dos tramos de la LR-541), Cuzcurrita del Río Tirón (LR-307) y Rincón de Soto (LR-495 y LR-586). Asimismo, ha destinado un total de 5.198.077,67 euros para financiar actuaciones de urbanización y mejora en cinco de estas carreteras.