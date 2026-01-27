Sesenta establecimientos de catorce localidades participarán en el XXIV Concurso de Pinchos de La Rioja

Los pinchos estarán a disposición del público del 14 de febrero al 15 de marzo en las barras de los establecimientos inscritos.

Un total de 60 establecimientos de 14 municipios riojanos participarán en el XXIV Concurso de Pinchos de La Rioja. Los pinchos, en la fase previa, estarán a disposición del público del 14 de febrero al 15 de marzo. Durante este periodo se elegirán los diez finalistas que, el 17 de marzo, en Riojaforum, se disputarán el máximo galardón: el Delantal de Oro de La Rioja.

Al certamen, organizado por el Gobierno de La Rioja con la colaboración de Logisiete, se han presentado 35 establecimientos de Logroño; 5 de Calahorra; 4 de Nájera; 3 de Arnedo; 2 de Haro, Santo Domingo de la Calzada y Ventosa, y uno de Ábalos, Brieva de Cameros, Castilseco, Clavijo, Herramélluri, Ocón y Pradejón.

El concurso repartirá 4.900 euros en premios. Así, el Delantal de Oro está dotado con 1.700 euros; el Delantal de Plata, con 1.000 y el Delantal de Bronce, con 700. Además, se prevén tres menciones especiales: Pincho con #productoriojano, Pincho Popular y, como novedad, Pincho Inclusivo (libre de alérgenos), cada una dotada con 500 euros. Además, de forma especial, se reconocerá la labor en favor de la gastronomía local y de barra mediante la concesión del premio ‘Palillos de Honor’, cuyo galardonado se conocerá en próximas fechas.

La mecánica del Concurso es similar a la de años anteriores: en la fase previa, del 14 de febrero al 15 de marzo, un primer jurado itinerante visitará cada local concursante para evaluar y decidir qué diez establecimientos de todos los presentados pasarán a la gran final de mayo. Las menciones Pincho #productoriojano y Pincho Inclusivo serán elegidas por el mismo, mientras que para elegir el Pincho Popular se habilitarán urnas en los propios locales participantes, en los que el público podrá depositar los cupones correspondientes hasta el día 8 de marzo. De entre todos los participantes, la organización sorteará cuatro cenas para dos personas.

Una vez finalizada esta fase, se comunicarán los establecimientos finalistas, que se disputarán los premios principales en una exhibición gastronómica, en directo y abierta al público, el 17 de marzo, en Riojaforum. Un Jurado integrado por reconocidos profesionales de la gastronomía será el encargado de fallar los premios principales, los Delantales de Oro, Plata y Bronce de La Rioja.

Edición anterior

El Delantal de Oro de la anterior edición recayó en el pincho ‘El Danzador’, del bar Meraki de Nájera; el Delantal de Plata, en el pincho ‘El Agricultor’, de El Albergue, de Calahorra, y el de Bronce en el restaurante Aromas de Rioja by Zenit, de Calahorra, por su pincho ‘¡De la Alubia hasta los Andares!’.

Las menciones se repartieron de la siguiente forma: Pincho Inclusivo para el ‘El Rancho’, del Moderna Tradición de Logroño; Pincho #productoriojano para el bar Meraki, de Nájera, por el pincho ‘El Danzador’; y Pincho Popular, elegido por el público, para el bar El Arca, de Logroño, con su pincho ‘La Ofrenda’. El galardón ‘Palillos de Honor’ fue para el Adolfo Sáenz del Bar El Muro de la logroñesa Calle Laurel.

