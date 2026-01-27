Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Nájera prorroga el presupuesto municipal de 2025

Nájera prorroga el presupuesto municipal de 2025

Por Radio Haro
27 enero, 2026
31
0

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nájera informa en pleno, al resto de los grupos representados en el Consistorio, su decisión de prorrogar para el presente ejercicio el presupuesto municipal de 2025.

Etiquetasnájerapleno
