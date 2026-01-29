Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
AUDIO | El Ayuntamiento de Haro aprueba reducir en un 4,76% el tipo de gravamen aplicado al IBI

Por Radio Haro
29 enero, 2026
El pleno del Ayuntamiento de Haro ha acordado reducir la presión fiscal de los jarreros en un 4,76% del impuesto de bienes inmuebles. Una medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y que supone «una bajada de impuestos en la legislatura del 9%, según detallaba el concejal de Economía, Rafael García.

Etiquetasharopleno
