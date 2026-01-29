Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
AUDIO | El Ayuntamiento de Haro aprueba su Plan de Igualdad del que carecía «por inacción» del anterior tripartito

Por Radio Haro
29 enero, 2026
Ayuntamiento de Haro

El pleno del Ayuntamiento de Haro ha aprobado por unanimidad el Plan de Igualdad del que carecía el Consistorio por, según la alcaldesa Guadalupe Fernández, «inacción» del anterior Gobierno local que pudo poner en peligro los Fondos Europeos y su justificación.

