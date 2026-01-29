Radio Haro – Cadena Ser.

AUDIO | El Ayuntamiento de Haro recibe «el despropósito» que supuso «la actuación estrella» del anterior tripartito: la mejora del alumbrado público de la ciudad

29 enero, 2026
Farola

Para la alcaldesa Guadalupe Fernández, la mejora del alumbrado público de la ciudad es «otro problema heredado» del anterior gobierno local.

El pleno del Ayuntamiento de Haro aprobó por unanimidad la certificación – liquidación de la obra de mejora del alumbrado público, por lo que, a partir de ahora, se podrá solucionar el «despropósito» que supuso la «actuación estrella» del anterior tripartito que costó 2,5 millones de euros pagados con fondos propios del Ayuntamiento, sin subvenciones de otras administraciones.

Problemas en la iluminación que reconoce la líder socialista Naiara Hernáez para quien, la recepción de la obra, supone que, a partir de ahora, entrará en funcionamiento la garantía y el contrato de mantenimiento.

