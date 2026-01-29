Los procesados por el crimen de Felipe García se acogen a su derecho a no declarar en la reconstrucción del asesinato en Haro

La Guardia Civil ha desplegado un operativo de seguridad y auxilio técnico para dar soporte a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Haro. Esta colaboración resulta fundamental para llevar a cabo la reconstrucción del asesinato ocurrido en septiembre de 2024, en el que perdió la vida el jarrero de 61 años.

Agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil encabezaban la logística sobre el terreno para permitir que la comisión judicial analizara con precisión todos los escenarios por los que transitaron los presuntos autores el día de los hechos. El dispositivo facilitaba la reconstrucción detallada del itinerario seguido por los investigados hasta el momento en que acabaron con la vida de la víctima en su vivienda de la calle Italia.

Bajo la dirección de la jueza instructora, y junto al fiscal, el letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y las defensas, los investigadores de la Guardia Civil han coordinado el traslado y la custodia de los procesados desde el centro penitenciario hasta el lugar de los hechos. El objetivo de este soporte integral era garantizar una reproducción fiel de los acontecimientos, aportando los medios humanos y técnicos necesarios para que el tribunal desarrollara la diligencia con plenas garantías.

Para asegurar la integridad de las pruebas y la protección de los participantes, la Guardia Civil ha procedido al acordonamiento y cierre preventivo de diversos puntos estratégicos del municipio. No obstante, la diligencia ha tenido que ser suspendida después de que los procesados se acogieran a su derecho a no declarar durante la reconstrucción, decisión que ha motivado la interrupción del procedimiento.