Necesario el uso de cadenas para circular por los puertos de Pradilla, Peña Hincada y Montenegro

El servicio de carreteras del Gobierno de La Rioja recomienda a los conductores moderar la velocidad en zonas de montaña por hielo.

Es necesario el uso de cadenas para circular por los puertos de Pradilla (LR-111), Peña Hincada (LR-232) y Montenegro (LR-333). El Gobierno de La Rioja ha habilitado un total de 5 equipos de vialidad invernal para trabajar en el tratamiento de hielo y nieve en la red autonómica de carreteras. El objetivo de este dispositivo es minimizar las consecuencias del frío y la nieve en las carreteras de la red autonómica, garantizando tanto la movilidad como la seguridad vial de los riojanos.

El servicio de Carreteras del Gobierno de La Rioja recomienda a los conductores moderar la velocidad en las zonas de montaña por la posible formación de placas de hielo.

La situación de los puertos de montaña es la siguiente:

Puerto de Pradilla (LR-111) ABIERTO, con cadenas.

Puerto de Peña Hincada (LR-232) ABIERTO, con cadenas.

Puerto de La Rasa (LR-245) ABIERTO

Puerto de Sancho Leza (LR-250) ABIERTO

Puerto de Montenegro (LR-333) ABIERTO, con cadenas.

Alto de Vallaroso (LR-286) ABIERTO.