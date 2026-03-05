El Gobierno de La Rioja financia las obras de mejora de la seguridad del tránsito peatonal en la calle Real de Abajo de Tobía

Osés ha visitado el municipio tras la finalización de la instalación de una nueva barandilla, que ha contado con una inversión de unos 55.000 euros, sufragados íntegramente por la Dirección General de Política Local.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha visitado el municipio de Tobía tras la finalización de las obras de mejora en la calle Real de Abajo. Esta actuación, recogida en la segunda fase del proyecto municipal de adecuación del vial, ha permitido la sustitución integral de la antigua protección de madera, que presentaba un estado inestable y no cumplía con los estándares de seguridad vigentes.

El proyecto ha supuesto una inversión total de 55.877,8 euros, de los cuales el Gobierno de La Rioja ha financiado 100% del presupuesto, a través del Plan de Obras y Servicios Locales y la convocatoria de subvenciones de pequeños municipios entidades locales menores y núcleos de población separados del principal. Estos programas permiten a los ayuntamientos afrontar obras esenciales que superan su capacidad presupuestaria pero que son fundamentales para la calidad de los servicios públicos y del bienestar de los vecinos.

La intervención en Tobía se ha centrado en la margen derecha de la calle Real de Abajo, una zona con un desnivel pronunciado hacia las huertas colindantes. La antigua barandilla de madera, además de su inestabilidad, contaba con huecos excesivos que suponían un riesgo real de caída para los peatones. Con las obras finalizadas, se ha instalado una nueva estructura metálica de 220 metros de longitud y 1,5 metros de altura.

Técnicamente, la nueva barandilla destaca por su robustez y diseño: está compuesta por pletinas inferiores y dobles superiores, barrotes intermedios y pletinas decorativas retorcidas que mantienen la coherencia estética con la reciente remodelación de la plaza del municipio. Se ha instalado mediante anclajes estancos al muro, asegurando su durabilidad ante las condiciones meteorológicas y preservando los antiguos bloques de hormigón que forman parte de la identidad vial del municipio.

“Apoyo firme del Gobierno regional a los municipios más pequeños”

Durante la visita, en la que también han participado el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y el alcalde de Tobía, Santiago Castroviejo, Osés ha asegurado que «el Gobierno de La Rioja mantiene un apoyo firme a nuestros municipios más pequeños. Invertir en seguridad y servicios en localidades como Tobía es la mejor herramienta para luchar contra la despoblación y garantizar que la vida rural sea sinónimo de calidad de vida y oportunidades».

Con la finalización de esta actuación, Tobía no solo ha embellecido su casco urbano, sino que refuerza su infraestructura para garantizar un tránsito seguro en una de sus arterias principales. Esta obra constituye una infraestructura completa y funcional, lista para el uso y disfrute de la ciudadanía.

Por último, desde la Dirección General de Política Local y Lucha contra la Despoblación se está trabajando en la elaboración del convenio de colaboración necesario para establecer las bases de financiación de las obras de renovación del pavimento de la calle.