El Ayuntamiento de Haro convoca ayudas por valor de 40.000 euros para la rehabilitación de edificios en el casco antiguo

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria de subvenciones para el año 2026 destinadas a la rehabilitación de edificios en el casco antiguo de la ciudad.

El acuerdo responde a la necesidad de continuar fomentando la conservación, mejora y puesta en valor del patrimonio edificado del centro histórico, favoreciendo al mismo tiempo la revitalización urbana.

La convocatoria cuenta con una dotación económica de 40.000 euros, con cargo a la correspondiente partida del Presupuesto General de 2026. Una partida que puede verse ampliada en caso de mayor demanda.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2026 a las 14:00 horas. Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Haro «reafirma el apoyo a los propietarios que apuestan por la conservación del patrimonio urbano de la ciudad».

La alcaldesa, Guadalupe Fernández, señala que “conservar los cascos históricos de nuestros municipios es un reto que requiere de múltiples y distintas líneas de actuación, muchas de ellas en colaboración con propietarios como es este caso, ya sean empresas, o particulares».