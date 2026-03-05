La carretera LR-206 en Azofra permanecerá cortada con motivo de las obras de ejecución de una glorieta

La carretera autonómica LR-206, entre los kilómetros 0,490 (acceso a Azofra desde A-12) y 1,2 (acceso a Azofra desde Alesanco), permanecerá cortada al tráfico los días 10, 11 y 12 de marzo de 2026, en horario de 8 a 17 horas. Esta afección permitirá acometer trabajos de fresado y extendido de aglomerado en el firme, garantizando la seguridad de los trabajadores y usuarios.

Estas labores pertenecen al proyecto de ejecución de una glorieta a la altura del kilómetro 1,1 en Azofra, una actuación impulsada por el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, con un presupuesto de 248.907,89 euros y un plazo de ejecución de 4 meses, que tiene el objetivo principal de reordenar el tráfico de la carretera.

Durante el corte, se permitirá el paso tanto al transporte escolar como al transporte interurbano. Se indica a continuación los horarios de paso de los mismos por Azofra:

• Transporte escolar:

o Ruta Villarejo-Villar de Torre-Cañas-Canillas-Torrecilla/Alesanco-Azofra-Alesanco. Esta ruta comienza en Villarejo a las 8.30 horas y pasa por Azofra sobre las 8.50 horas.

o Villarejo-Villar de Torre-Cañas-Canillas-Torrecilla/Alesanco-Alesanco-Azofra -Hormilla-IES de Nájera. Esta ruta comienza en Villarejo a las 7.30 horas y pasa por Azofra sobre las 7.50 horas.

• Transporte interurbano:

o Línea VLR-109. Logroño- Valgañón. Paradas en Azofra (L/V laborables):

 Ida: 9:57 / 13:42 / 19:42

 Vuelta: 8:33 / 11:23 / 15:03

o Línea Azofra (empalme) – Santo Domingo de la Calzada (L/V laborables):

 Ida: 7:42

Además, se han establecido itinerarios alternativos, con los siguientes desvíos previstos:

• Desvío principal:

o Salida 120 de la A-12 dirección Alesanco (LR-207) / Intersección LR-207 con LR-206 en Alesanco

• Desvío para residentes Azofra (tráfico ligero y autorizados):

o Desde la A-12: Camino de la Alameda- Camino Ancho

o Desde Alesanco: Avenida de La Rioja