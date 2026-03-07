El Equipo de Gobierno de Haro se apoya en un informe técnico para «desmentir declaraciones falsas e irresponsables de una parte de la oposición»

En una nota de prensa, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Haro señala que: «Tras la polémica surgida en torno a la convocatoria de los portavoces al pleno del Consejo Local de Infancia y Adolescencia el Equipo de Gobierno zanja las dudas con el informe técnico. Un total de 15 destinatarios recibieron la convocatoria al pleno vía email oficial sin registrar ningún error en el envío.

El responsable del departamento de Informática del Ayuntamiento de Haro ha emitido el informe técnico que demuestra que el pasado 20 de febrero, entre las 17:37h y las 18:15h, se envío desde el correo de “auxiliar de juventud/Haronotes.org” el email con la convocatoria al pleno del Consejo Local de Infancia y Adolescencia del viernes 27 de febrero. Sin registrar ningún error en la entrega de dichos mensajes.

Los convocados al pleno fueron: Guadalupe Fernández, Luis Francisco Salazar, César Buezo, Jesús Rioja, Borja Merino, Iván Rivera, Naiara Hernáez, Rafael García, Laura Vidaurre, la técnico del área de Drogodependencias, el técnico de Juventud, el AMPA IES Bartolomé Cossío, AMPA Colegio San Felices de Bilibio, AMPA Colegio Nuestra Señora de la Vega y el AMPA Colegio Sagrado Corazón».

Desde el Equipo de Gobierno manifiestan su «hartazgo de tener que dedicar tiempo a desmentir declaraciones falsas e irresponsables de una parte de la oposición». “Nos gustaría que quienes vierten estas acusaciones falsas se retractaran ofreciendo a la ciudadanía la transparencia que tanto reclaman”.

“No es justo para los técnicos municipales tener que emitir informes técnicos del trabajo de otros compañeros para demostrar que cumplen con su trabajo”.

ANEXO: Informe técnico