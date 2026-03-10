El Gobierno de La Rioja abre la convocatoria de Campamentos Juveniles con 1.185 plazas, la mayor oferta de los últimos diez años

Esta convocatoria, promovida desde el Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), es la de mayor envergadura en cuanto a plazas y destinos, y va a conllevar la contratación este verano de unas 175 personas jóvenes vinculadas a las actividades de ocio y tiempo libre.

El director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), Juan Diego Alcaide, ha presentado el Programa Rioja Joven de actividades de verano 2026 que impulsa el Gobierno de La Rioja a través del IRJ, una iniciativa dirigida a jóvenes nacidos entre 2009 y 2015 que oferta un total de 1.185 plazas en 36 campamentos repartidos por diferentes puntos de la geografía española.

El director del IRJ ha subrayado que se trata de “la mayor oferta de campamentos y de plazas de los últimos diez años”, consolidando la tendencia de crecimiento registrada en las tres últimas ediciones, lo que responde al compromiso del Gobierno de La Rioja por ampliar las oportunidades de ocio educativo para los jóvenes.

Durante la presentación, Alcaide ha señalado que estos campamentos son “una cita imprescindible no solo para los jóvenes sino también para las familias”, y forman parte de las “propuestas educativas, seguras y de calidad” que oferta el IRJ. Además, suponen una buena oportunidad “para que jóvenes de otras comunidades vengan a La Rioja a conocer nuestra tierra, y para que jóvenes de nuestra tierra vayan a otras comunidades autónomas a conocer distintos lugares”, ha añadido.

La convocatoria incluye campamentos que se celebrarán tanto en La Rioja como en Aragón, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura, Andalucía, Murcia y País Vasco. En total, podrán participar casi 90 jóvenes riojanos más que el pasado año, con 912 plazas reservadas para participantes de la comunidad autónoma y otras 273 destinadas a jóvenes procedentes de otros territorios.

Los participantes podrán disfrutar de la programación en 22 localidades distintas. En La Rioja, los campamentos se desarrollarán en Ezcaray, Munilla, Cornago y El Rasillo, mientras que el resto de destinos se distribuyen por distintos enclaves del país, desde el norte —con localidades como Loredo, Viveiro, Hondarribia o Gandarío— hasta la costa mediterránea y el sur, con propuestas en Calarreona, Aguadulce, Piles, Benicássim o La Marina.

Cada campamento contará con una temática específica y actividades vinculadas a ámbitos como el deporte, la cultura, el ocio tecnológico o el aprendizaje de idiomas, con propuestas que incluyen talleres, juegos, excursiones, aulas de naturaleza, visitas culturales y estancias en entornos de playa y montaña.

El desarrollo de esta programación implicará además la contratación de alrededor de 175 jóvenes para desempeñar labores de monitoraje, dirección y otras funciones vinculadas al ocio y tiempo libre. “Estos campamentos no solo ofrecen experiencias formativas y de convivencia, sino que también generan una serie de oportunidades laborales a muchos jóvenes que se forman en el ocio educativo”, ha explicado.

Entre las novedades de esta edición se incorporan nuevos campamentos en el albergue de San Martín de Castañeda, en el Lago de Sanabria (Zamora), y en el Albergue Juvenil de Benicássim, además de un segundo turno en Loredo (Cantabria) y un nuevo campamento en El Rasillo.

Asimismo, se mantienen los intercambios con Castilla y León, Cantabria, Madrid, Galicia, Aragón, la Diputación de Álava y Extremadura. En La Rioja se incrementa un turno en El Rasillo y continúan los siete turnos de Ezcaray, junto con los cuatro programados tanto en Munilla como en Cornago. También se ofertan dos campus intensivos de inglés en Ezcaray que suman 90 plazas.

Abierto el plazo de inscripción a los campamentos juveniles

La resolución con las normas de inscripción y condiciones de participación que regulan la campaña ‘Campamentos en España Verano 2026’, así como los formularios de solicitud de plaza, están disponibles desde hoy en la página web del IRJ (www.irj.es).

En caso de no poder realizar la preinscripción a través del formulario habilitado en la web, las solicitudes podrán tramitarse mediante el servicio del Teléfono Joven del IRJ, en el número gratuito 900 20 02 72, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. El plazo de preinscripción permanecerá abierto desde las 12 horas de hoy hasta las 14 horas del próximo 7 de abril.