EL III MERCADO DE ARTESANÍA EN EL PASEO DEL ESPOLÓN DE SANTO DOMINGO «COMO PROMOCIÓN DEL TURISMO Y LA DINAMIZACIÓN DEL CASCO URBANO»

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha organizado para el próximo sábado 14 de marzo el III Mercado de Artesanía que se celebrará en el Paseo del Espolón, en horario de 10:30 a 15:00 horas.

Esta iniciativa tiene como objetivo dinamizar el centro de la ciudad y poner en valor el trabajo de los artesanos, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de una mañana diferente en uno de los espacios más emblemáticos del municipio.

Durante la jornada se instalarán distintos puestos de artesanía, donde se podrán encontrar productos elaborados de forma tradicional, fomentando así el consumo de productos artesanos y la promoción de pequeños creadores.

Desde la Concejalía de Turismo se anima a calceatenses y visitantes a acercarse al Paseo del Espolón y disfrutar de esta propuesta, que busca seguir impulsando actividades que contribuyan a la vida social y turística de la ciudad.

Asimismo, desde el Ayuntamiento se quiere agradecer expresamente la colaboración de las personas voluntarias que han participado en la organización de esta actividad, y de manera especial a las artesanas calceatenses Carmen y Cristina, cuya implicación y disposición han resultado fundamentales para la puesta en marcha de esta iniciativa.