El equipo de gobierno de Haro consigue ahorrar 109.000 euros en seguros a las arcas municipales

El Ayuntamiento de Haro ha culminado el proceso de contratación del servicio de diversos seguros tras la tramitación del expediente y la apertura del procedimiento de adjudicación aprobados por la Junta de Gobierno Local.

El contrato tendrá una duración de un año, con posibilidad de tres prórrogas anuales, lo que supone un período máximo de cuatro años, comprendido entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2029.

Resultado económico del procedimiento

El importe anual de licitación establecido en los pliegos ascendía a 111.000 euros, lo que suponía un total de 444.000 euros para los cuatro años de duración máxima del contrato.

El importe anual adjudicado correspondiente a los 11 lotes asciende a 83.576,66 euros, lo que supone un importe total de 334.306,64 euros para los cuatro años de contrato.

Ahorro para las arcas municipales

La diferencia entre el importe anual de licitación y el importe anual finalmente adjudicado supone un ahorro de 27.423,34 euros al año.

En el conjunto de los cuatro años de duración máxima del contrato, el ahorro total alcanza los 109.693,36 euros.

La concejala Natalia Villanueva, ha señalado que «este resultado económico refleja una gestión eficiente del procedimiento de contratación, permitiendo optimizar los recursos públicos sin merma en las coberturas aseguradas previstas en los pliegos».