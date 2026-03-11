Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Un hombre de 54 años es atendido en Santo Domingo tras la colisión de un coche y una bicicleta

Un hombre de 54 años es atendido en Santo Domingo tras la colisión de un coche y una bicicleta

Por Radio Haro
11 marzo, 2026
Centro de Salud Santo Domingo

Según informa SOS Rioja, «un particular alerta al Centro Coordinador de Emergencias de la colisión entre un turismo y una bicicleta en la calle Cuerpo de Obras Públicas, nº 10, del municipio de Santo Domingo. Desde SOS Rioja se informa a Policía Local de Santo Domingo y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. Un hombre de 54 años ha sido evacuado en ambulancia al Centro de Salud de Santo Domingo».

