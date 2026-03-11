Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Tres fallecidos y cuatro heridos en el incendio de una vivienda en Miranda de Ebro

Tres fallecidos y cuatro heridos en el incendio de una vivienda en Miranda de Ebro

Por Radio Haro
11 marzo, 2026
hospital santiago de miranda

Tres personas han fallecido y cuatro han resultado heridas en un incendio en un edificio situado en el número 10 de la calle Fuente, en Miranda de Ebro.

Una UVI móvil de La Rioja y otra de Álava acudían a la ciudad burgalesa.

El personal de emergencias ha atendido a siete personas, dos han fallecido en el lugar y otras cinco han sido trasladadas al hospital aunque una de ellas fallecía posteriormente.

