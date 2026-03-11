Se entrega el presunto autor del fuego que ha dejado tres fallecidos y cuatro heridos en Miranda

Una persona se ha entregado a la Policía por su presunta implicación en el incendio que ha dejado tres mujeres fallecidas en una vivienda ubicada en el número 10 de la calle Fuente, de Miranda de Ebro.

Al parecer, el fuego se declaró pasadas las 22.30 horas de ayer, martes, provocado por el incendio de unos colchones acumulados en el portal de acceso al inmueble, con tres pisos y una buhardilla. La persona que ya está bajo custodia policial podría haber sido el autor material del fuego.

Entre los cuatro heridos había un niño de 11 años y una niña de 7, todos han sido dados de alta. Las víctimas mortales tienen 78, 58 y 23 años.