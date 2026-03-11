El Gobierno de La Rioja incrementa más de un 19% la partida del Fondo de Cooperación Local para ayudar a los Ayuntamientos a mejorar los servicios públicos y garantizar su sostenibilidad financiera

Antes de inaugurar el Pleno Ordinario de la FRM, el consejero Osés ha destacado que el presupuesto destinado a este fondo ha crecido desde los 27,8 millones de euros de 2023, hasta los 33,2 millones aprobados este año.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha subrayado el incremento de más de un 19% del presupuesto destinado a los diferentes programas enmarcados dentro del Fondo de Cooperación Local desde el inicio de la legislatura. “Este notable incremento es fruto del firme compromiso del Gobierno de La Rioja con la mejora de la calidad de los servicios públicos en nuestro territorio y con el apoyo a los ayuntamientos riojanos para garantizar su sostenibilidad económica y financiera”, ha señalado Osés.

“Somos un Gobierno comprometido con el municipalismo y sensible con las necesidades de nuestros municipios, especialmente con los más pequeños, a los que hemos destinado un 96% más de financiación en comparación con el año 2023. Estamos liderando la lucha contra la despoblación y un primer paso hacia este objetivo ha sido poner más recursos a disposición de los ayuntamientos, para que esos recursos reviertan en mejorar la calidad de vida de los vecinos”, ha subrayado el consejero.

El consejero ha realizado estas declaraciones antes de inaugurar el Pleno ordinario de la Federación Riojana de Municipios (FRM), que ha estado presidido por su presidente, Jorge Loyo, y en el que han participado representantes de diferentes ayuntamientos riojanos.

En declaraciones a los medios de comunicación, Osés ha explicado que este año 2026 se han consignado 33,2 millones de euros para financiar las actuaciones del Fondo de Cooperación Local, frente a los 27,8 millones destinados a dicha materia en el año 2023.

Este incremento significativo se debe, por un lado, a las nuevas líneas de ayuda que ha impulsado el Gobierno de La Rioja para favorecer la creación de espacios de ocio y convivencia, la contratación de alguaciles todo el año y el derribo de edificios en ruina en los pequeños municipios, que suman un total de 3,7 millones de euros, y que han recibido una buena acogida por parte de los ayuntamientos riojanos, según ha reconocido el presidente de la FRM.

En relación con la convocatoria de ayudas para poner en marcha espacios de ocio y convivencia en el medio rural, el consejero ha considerado “que es fundamental que haya un lugar de encuentro en los municipios” y ha avanzado que estas subvenciones podrán solicitarse “en próximas fechas”.

Por otro lado, también ha reforzado el esfuerzo inversor de la Administración autonómica en diferentes convocatorias de ayudas destinadas a la realización de actuaciones de mejora de los servicios públicos en el medio rural.

La línea de subvenciones a pequeños municipios crece un 83,5%

En el capítulo de inversiones del Fondo de Cooperación Local, Osés ha destacado el incremento presupuestario del 83,5% que ha experimentado, desde el inicio de la legislatura, la línea de subvenciones que se conceden a pequeños municipios, entidades locales menores y núcleos de población separados del principal.

Durante este periodo, también se ha incrementado, un 107,81%, la cuantía destinada a la firma de convenios por los que el Gobierno de la Rioja financia actuaciones promovidas por los ayuntamientos riojanos para realizar adecuaciones en sus municipios.

No obstante, la partida que más ha crecido desde el año 2023 dentro del Fondo de Cooperación Local ha sido la que se reserva para conceder ayudas de obras de accesibilidad en los municipios, con un aumento significativo del 136,95%.

El apoyo económico a la FRM ha crecido un 73%

En este foro, Osés ha destacado la “cercanía y la comunicación constante con la Federación Riojana de Municipios, que es un aliado absolutamente estratégico del Gobierno de La Rioja a la hora de detectar necesidades, apoyar y asesorar a los pequeños municipios y a todo el conjunto de los ayuntamientos riojanos”.

Fruto de esta alianza, la Consejería de Política Local ha aumentado en un 73% la financiación de la FRM desde que arrancó la legislatura. A este respecto, la FRM va a recibir este año 222.940 euros para abonar sus gastos corrientes, así como los derivados del servicio de asesoramiento jurídico que presta a los ayuntamientos, frente a los 128.750 euros que recibía en 2023.

Los alcaldes y alcaldesas, “siempre a la altura de las circunstancias”

Por último, Osés ha querido agradecer “la labor de todos los alcaldes y alcaldesas de La Rioja, que están siempre a la altura de las circunstancias, que gestionan los servicios públicos y que trabajan cada día por sus vecinos, y por eso, desde el Gobierno de La Rioja, les estamos apoyando en esa labor diaria, porque mejorar esa labor, implica mejorar el bienestar de los riojanos”.