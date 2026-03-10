La Banda de la Cofradía del Cristo de las Siete Palabras ofrecerá un concierto de marchas procesionales el viernes en San Francisco

La Banda de Tambores y Trompetas de la Cofradía del Cristo de las Siete Palabras y el Silencio (Escolapios) ofrecerá un concierto de marchas procesionales el próximo viernes, 13 de marzo, en la iglesia del convento de San Francisco, a las ocho de la tarde.

Previamente, la Banda realizará un pasacalles que partirá de la Catedral, en la plaza del Santo. El acceso será gratuito.

La Banda cuenta con 60 años de historia. Su primera aparición tuvo lugar en Jueves Santo de 1966 y, desde entonces, la formación no ha dejado de crecer y enriquecerse. Con el paso de los años fueron incorporando nuevos instrumentos, como timbales de maza y bombos. Posteriormente se creó una segunda banda y en 2008 nació la sección de viento metal, integrada en 2011 en la banda del paso.