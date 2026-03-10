OPINIÓN | EL GOBIERNO DE LA RIOJA PONE EN BANDEJA DE PLATA MANJARRÉS PARA QUE SE LLEVE A CABO UNA PLANTA DE PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Pasito a pasito el Gobierno de La Rioja ha ido allanado el camino para que Soluciones en Prefabricados Industriales SL (SOPREIN) se instale en Manjarrés con una macroplanta de prefabricados de hormigón. No estamos hablando de una pequeña industria si no de una que alterará completamente el valle del Yalde con una instalación de 28 hectáreas. Del medio ambiente, el paisaje, la ordenación territorial, del agua… se olvida el Gobierno Regional para darle todo lo que precise a esta empresa. Parece ser que no existen polígonos industriales en La Rioja con suficiente superficie para albergar esta instalación. La COTUR en su resolución suspendió la tramitación por motivos paisajísticos y por los accesos a la planta. Dentro de poco el Gobierno de La Rioja dará el visto bueno a la empresa por motivos paisajísticos, no tenemos duda. Respecto a los accesos tiene previsto gastarse cerca de 2,5 millones de euros, pagados por todos los ciudadanos riojanos, para darle a esta empresa una carretera conforme a la normativa. El Gobierno de La Rioja ni siquiera ha esperado al 23 de marzo, fecha fin del periodo de exposición del Estudio Informativo de la Variante, para declarar a PIER a este proyecto.

Amigos de la Tierra La Rioja no considera que todo esto sea correcto, seguramente sea legal, pero no es ético. Ya sabemos que vivimos en tiempos en que lo correcto y la ética no están bien vistos. Esperábamos otro comportamiento del Gobierno de La Rioja, pero como en otros ámbitos bien conocidos por todos, se encuentra sometido a lobbys agroganaderos, cazadores y ahora a industriales de prefabricados.

Desde Amigos de la Tierra La Rioja creemos que todo esto es un mal precedente para nuestra región que no habíamos visto nunca. Toda esta situación puede animar a Ayuntamientos, industriales y diversos lobbys a desproteger el paisaje o espacios naturales para hacer lo que quieran, además pagado con dinero público. Nuestra asociación trabajará para seguir defendiendo el medio ambiente de La Rioja porque creemos en nuestra tierra.

Amigos de la Tierra La Rioja