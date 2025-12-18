Teatro en Casalarreina gracias al programa “Aprender”

Taller de Teatro Sin Límites, una compañía de teatro de Cuzcurrita de Río Tirón, llevará a escena este fin de semana la obra “Güesaidestori. El musical”, será el sábado, 20 de diciembre, a las 20:00 horas en la Sala de Cultura La Florida de Casalarreina. La entrada es libre hasta completar aforo. Se trata de una actividad incluida en el programa “Aprender”, que llevan a cabo Fundación Caja Rioja y Fundación La Caixa.

Esta representación se suma a las ya realizadas en otras localidades incluidas en el programa “Aprender”, como Ribafrecha y Alesanco. En total, este año se han programado cuatro sesiones de teatro con el Taller de Teatro Sin Límites de Cuzcurrita y el Taller de Teatro Bululú de Zarratón, respectivamente, y con Improyayas.

En esta quinta edición el programa llega a 14 localidades: San Asensio, Agoncillo, Ausejo, Alesanco, Ribafrecha, Cuzcurrita de Río Tirón, Ventosa, San Román, Aguilar del Río Alhama, Torrecilla en Cameros, Casalarreina, Anguiano, Briones y Cornago, estos dos municipios se incorporan este año, con actividades como exposiciones, cursos de formación, encuentros con escritores, talleres de animación a la lectura, sesiones de teatro y conciertos.