Carnaval bajo techo en Santo Domingo

El concejal de Festejos, Óscar Reina, informa a la ciudadanía de los cambios que se van a producir en la programación del Carnaval 2026 prevista para el sábado 14 de febrero, debido a la previsión de meteorología adversa.

Ante los pronósticos desfavorables y con el objetivo de garantizar la seguridad de participantes y público y en aras del buen desarrollo del evento, nos vemos obligados a modificar el programa previsto de la siguiente manera:

Quedan suspendidos:

– El pasa-bares musical a la hora del vermú a cargo de la charanga “Los Gallitos”.

– El Gran Desfile de Carnaval, tal y como estaba concebido inicialmente.

– La discomóvil nocturna prevista en la calle Madrid.

Se trasladan al Polideportivo de Margubete:

– Las actividades infantiles programadas de 12:00 a 14:00 horas en la Plaza de la Alameda (talleres de pinta-caras, creación de máscaras e hinchables infantiles).

– El Concurso de Disfraces, que se realizará de manera estática en lugar de en formato desfile. Todos los participantes ya han sido avisados por correo electrónico de cómo se organizará.

– La entrega de premios y el reparto de chocolate, que contará con la colaboración de la F.C. La Calzada.

Desarrollo del evento en el Polideportivo de Margubete:

– Los concursantes deberán estar a las 17:30 horas en el polideportivo, momento en el que accederán a la pista.

– El público podrá acceder al graderío superior también a partir de las 17:30 horas, cuando se abrirán las puertas.

La celebración se desarrollará con el siguiente programa:

– Inicio de la fiesta de Carnaval con música y baile.

– Desarrollo del Concurso de Disfraces en formato estático, respetando el orden y la numeración establecidos por la organización.

– Continuación de la fiesta con animación, performance, zancudos equilibristas y reparto de chocolate a cargo de la F.C. La Calzada.

– Deliberación del jurado y posterior entrega de premios.

– Tras la entrega de premios, la fiesta y el baile continuarán hasta las 22:00 horas en el propio polideportivo.