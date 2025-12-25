Arranca el Festival de Marionetas y Teatro Infantil de La Rioja que visita Najera

Comienza este viernes el 43.º Festival de Marionetas y Teatro Infantil de La Rioja, una de las citas culturales más destacadas de la Navidad, que desde mañana y hasta el 30 de diciembre llenará de teatro y títeres los escenarios de Logroño, Autol, Nájera, Arnedo, Alfaro y Agoncillo.

El festival dará comienzo en Logroño, en el Teatro Bretón, a las 18:30 horas, con el espectáculo ‘Chinchulina y el Ruiseñor de la China’, de La Canica Teatro, una propuesta recomendada a partir de 4 años que combina títeres, música y narración para contar la historia de una niña que emprende un viaje lleno de fantasía con el objetivo de devolver la alegría a su padre.

Esta función marcará el inicio de cinco jornadas consecutivas de programación en el Teatro Bretón que continuará el sábado 27 de diciembre con ‘El viaje de Nuru’, de Festuc Teatre, también dirigida a público mayor de 4 años, que cuenta la historia de una pequeña hormiga incapaz de adaptarse al ritmo del hormiguero y decidida a encontrar su propio camino, en una metáfora sobre la diferencia, el crecimiento personal y la valentía.

El domingo 28 de diciembre será el turno de ‘Ábrete sésamo’, de Caleidoscopio Teatro, una propuesta visual recomendada a partir de 4 años que convierte los libros en protagonistas de un universo mágico repleto de objetos, imágenes, música y palabras. Un espectáculo que invita al público infantil a descubrir el placer de la lectura.

La tarde del lunes 29 de diciembre llevará al escenario logroñés ‘El escondite de la abuela’, de La Tartana Teatro, aconsejada para mayores de 5 años. Inspirada en una leyenda japonesa, la obra entrelaza títeres y teatro de actores para construir una delicada reflexión sobre la memoria, la vejez y la transmisión de valores entre generaciones.

El festival se despedirá el martes 30 de diciembre con ‘Pinocho’, de Ultramarinos de Lucas, un montaje premiado y recomendado a partir de 4 años que revisita el cuento del muñeco de madera y su viaje de aprendizaje, combinando narración, manipulación de títeres y música para hablar de responsabilidad, amistad y el deseo de crecer.

El festival llega a otros municipios riojanos

En Autol, el Auditorio Municipal acogerá el viernes 26 de diciembre ‘Matres’, de Campi Qui Pugui Teatre, recomendada para mayores de 6 años. La obra utiliza máscaras, teatro físico y títeres para abordar, desde la mirada infantil, el proceso del duelo y la resiliencia emocional.

El Teatro Doga de Nájera acogerá el sábado 27 de diciembre ‘La tormenta’, de Zero en Conducta, un delicado montaje de títeres sobre mesa dirigido a público a partir de 6 años, propone una poética reflexión sobre la gestión de las emociones a través de una historia cargada de sensibilidad y humor.

En Arnedo, el Teatro Cervantes recibirá el domingo 28 de diciembre ‘La bruja rechinadientes’, de Katua&Galea Teatro, especialmente pensada a partir de 4 años. Inspirada en el universo de los cuentos clásicos, la obra combina títeres, música original y escenografía visual para narrar una aventura llena de misterio y diversión.

La programación continuará el lunes 29 de diciembre en Alfaro, donde la Sala Florida ofrecerá de nuevo ‘Ábrete sésamo’, de Caleidoscopio Teatro, una propuesta pensada para público familiar que invita a soñar a través de los libros y la magia del teatro de objetos.

El broche final llegará el martes 30 de diciembre en Agoncillo, con la representación en el Salón de Usos Múltiples de ‘Historia de una muñeca abandonada’, de Teatro Silfo, recomendada a partir de 4 años. El espectáculo, construido con títeres creados a partir de materiales reutilizados y música en directo, propone una emotiva reflexión en verso sobre el abandono, el cuidado y la importancia de las segundas oportunidades.